Pierwszy dzień w obozie w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Jest on wyjątkowy, bo widzimy się na żywo. Jesteśmy razem i bardzo się z tego cieszymy. Podzieliliśmy się na 4 grupy, każda grupa otrzymała chusteczki różnego koloru, więc różnimy się kolorami.

Dzień wyjątkowo pracowity i ciekawy. Na zajęciach szycia uszyliśmy piękne saszetki. Na plastyce zrobiliśmy pszczółki. A najwięcej radości i uciechy sprawiły nam zabawy na szkolnym podwórku, puszczanie „Baniek mydlanych”, no i oczywiście zabawy z „Lego”. Wzbudziły one wiele emocji, bo musieliśmy stworzyć „Niby ilustracje do bajek”, a panie musiały zgadnąć, jakie to bajki.

Obiad też smakował wyśmienicie. Po obiedzie odbył się apel „Otwarcie obozu”. Każda grupa wybrała sobie nazwę i wymyśliła hasło, ładnie to zaprezentowała na Apelu. Otwarcie obozu uwieńczyło sadzenie krzaku róży. Będzie on symbolem lata i naszego obozu. Niech rośnie duży i pięknie kwitnie.