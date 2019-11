Pielgrzymka parafii Ducha Świętego w Wilnie śladami bł. Teofiliusa Matulionisa

vdu

W sobotę, 9 listopada, dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz ich rodzice, jak też społeczność parafii św. Ducha wybrali się na pielgrzymkę do Koszedar do grobu bł. Teofiliusa Matulionisa.

Pierwszym punktem na trasie były Guronys- tu na świat przyszedł jeden z 4 kardynałów w historii Litwy, abp. Vincentas Sladkevičius. Jego rodzinnego domu już nie ma, ale w miejscu zostały wybudowane kaplice różańcowe. Wykorzystaliśmy ten moment, żeby nauczyć dzieci odmawiać różaniec. Kleryk Edward Rynkiewicz Mateusz przybliżył historię powstania tej modlitwy, rozdał też dzieciom obrazki z instrukcją „Jak odmawiać różaniec” i praktycznie wiedza została zastosowana podczas odmawiania „dużego” różańca obchodząc kaplice różańcowe. Różaniec na przemian nieśli rodzice, dzieci, młodzież.

Przed wsiadaniem do autokaru wszyscy zmarznięci mogli dołączyć do tańczenia pląsu o Laurencji – uczestnicy zabawy w czasie śpiewania powinni byli wykonać około 70 przysiadów, po których na pewno nikomu zimno nie było. W Katedrze w Koszedarach msza święta była celebrowana przy ołtarzu z relikwiami bł. Teofiliusa Matulionisa.

Modliliśmy się specjalną modlitwą do tego błogosławionego i z wielką radością wysławialiśmy Pana śpiewem i tańcem. Postać błogosławionego przybliżyła nam dyrektor muzeum sakralnego w Birsztanach.

Teofilius Matulionis wycierpiał wiele, ale zostało wielu żywych świadków Jego niezmordowanego spokoju i ufności Bogu. Dopóki rodzice zgłębiali fakty biograficzne błogosławionego, podziwiali bogato zdobione monstrancje, kielichy, posługując się lupą próbowali odczytać tekst z najmniejszej Biblii wielkości paznokcia, dzieci robiły własnoręczne notesy, tak jak kiedyś w więzieniu to robił bł.Teofilius.

Część rozrywkową stanowiła wycieczka po kurorcie Birsztonas ubogacona o degustację wody mineralnej oraz procedury zdrowotnej. Ostatnim przystankiem naszej pielgrzymki były Piwoszuny, gdzie króluje Matka Boża Pocieszycielką Strapionych. Cudowny obraz został ukoronowany koronami papieskimi, poświęconymi przez św. Jana Pawła II. Latem, na Zielną odbywa się tu tygodniowy odpust, na który serdecznie zapraszał proboszcz danego miejsca.

Opiekunami duchownymi pielgrzymki byli proboszcz Ks.Tadeusz Jasiński, Ks. Andrzej Byliński, klerycy Aleksander i Edward oraz siostry Elżbietanki s.Immaculata i s.Daniel