Pielgrzymka do domku św. Faustyny

Czas pandemii był trudny nie tylko pod względem fizycznym czy emocjonalnym, ale także duchowym. W tym czasie zostaliśmy pozbawieni możliwości przeżywania różnych uroczystości religijnych, a także rekolekcji, które ubogacają duchowo i pozwalają lepiej przygotować się na

nadchodzące święta. Więc radość była tym większa, że po dwuletniej przerwie rekolekcyjnej, uczniowie z Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce mogli przeżywać swoje rekolekcje wielkopostne.

5 i 6 kwietnia odbywały się spotkania rekolekcyjne zakończone sakramentem pokuty oraz wspólną Eucharystią pod przewodnictwem o. Piotra, franciszkanina. Natomiast cały okres Wielkiego Postu zakończyliśmy Drogą Krzyżową, która przeżyliśmy w Wielki Piątek. Wspólne rozważanie Męki Pańskiej pomogło wejść w smutny a zarazem podniosły klimat tego dnia.

Nie tylko rekolekcje i wspólna modlitwa na nowo zagościły w progach naszej szkoły! W dniu 21 kwietnia, trwając w Oktawie Wielkiejnocy, o godz. 9.00 wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak. Całą pielgrzymkę zawierzyliśmy najpierw Maryi Niepokalanej, której figurka znajduje się grotce na

szkolnym podwórku. Następnie z radością w sercach i śpiewem na ustach wyruszyliśmy do Domku św. s. Faustyny w Wilnie. Piękno przyrody budzącej się do życia po raz kolejny przypomniało nadzieję nowego życia, którym dobry i miłosierny Bóg pragnie obdarowywać.

Po około trzygodzinnym marszu doszliśmy do celu. Pod krzyżem znajdującym się przed Domkiem odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, powierzając nasze rodziny i nas samych wstawiennictwu św. s. Faustyny. Jedną z pielgrzymowiczek była mała Faustynka chodząca do

przedszkola w Jałówce, która w tym dniu przeżywała swoje 7 urodziny. Ją także otaczaliśmy modlitwą i powierzaliśmy opiece św. Patronki. Wspólne pielgrzymowanie zakończyliśmy Eucharystią w kościele ojców joannitów, pod przewodnictwem o. Jerzego. Uczniowie aktywnie zaangażowali się

w liturgię, natomiast śpiew poprowadził p. Romek. Na koniec odśpiewaliśmy „Zwycięzca śmierci”, by jeszcze raz wyśpiewać radość Wielkiejnocy!

S. Irma ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego