Piąte klasy z „Mickiewiczówki“ na wycieczce do Onikszt

vdu

Wycieczka do Onikszt ufundowana przez Liceum im. Adama Mickiewicza dla nowo przybyłych uczniów klas 5a i 5b wraz z rodzicami oraz wychowawczyniami P. Bożeną Romanowską i P. Eleonorą Ališauskienė stała się niesamowitym wydarzeniem.

Chociaż pogoda nie dopisała, jednak cały dzień mieliśmy nasycony różnymi atrakcjami i miłym spędzeniem czasu w gronie przyjaciół.

Przygoda się rozpoczęła we wsi Niuronys. To tu mieliśmy okazję zwiedzić jedyne na Litwie Muzeum Konia, w którym mieliśmy przyjemność podziwiać na żywo te szlachetne zwierzęta, ale też oglądać przedstawiające je drewniane rzeźby, jak również wszystko, co jest z nimi związane (stajnie, warsztat kowala, różnorodne wozy, uprząż).

Wzięliśmy też udział w programie edukacyjnym „Duonelė kasdieninė”. Gospodyni powitała wszystkich bardzo gościnnie, w wiejskiej chacie treściwie opowiedziała o pracy, obowiązkach członków rodziny, tradycjach chłopskich, o życiu na wsi naszych przodków. Następnie poznaliśmy ciężką drogę chleba od kłosa do bochenka. Każdy z nas formował tu własne małe bocheneczki, które były wypiekane w białym piecu.

W oczekiwaniu na swoje chlebki mogliśmy obejrzeć dawne drewniane sprzęty wiejskie, graliśmy w stare litewskie gry. Poznaliśmy też sztukę tkactwa.

Przed odjazdem każdy otrzymał swój bochenek – pachnący i ciepły.

Warto dodać, że w okolicach Onikszt urodził się znany litewski pisarz Jonas Biliūnas, więc udaliśmy się do domu poety, gdzie usłyszeliśmy ciekawe opowiadanie o życiu i twórczości.

Kolejny punkt wycieczki – to Puntukas z wykutymi płaskorzeźbami dwóch litewskich lotników, którzy jako pierwsi przelecieli Ocean Atlantycki.

Chociaż byliśmy już zmęczeni, jednak nie zrezygnowaliśmy z odwiedzenia unikatowej Ścieżki Konarami Drzew. Długość ścieżki wynosi 300 metrów i prowadzi na 35-metrową wieżę, z której podziwialiśmy borek oniksztański, rozsławiony przez litewskiego poetę Antanasa Baranauskasa, oraz rzekę Świętą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do zorganizowania tak wspaniałej wycieczki.