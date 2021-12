Pasowanie na ucznia w Gimnazjum Szymona Konarskiego

„Jestem uczniem pierwszej klasy

i tornister wielki mam,

pełen książek i zeszytów.

Zaraz je na ławkę dam.”

1 września pierwszoklasiści Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie otrzymali tornistry szkolne, ufundowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. W tornistrach można było znaleźć wszystko, a nawet więcej, czego może potrzebować uczeń podczas zajęć szkolnych. Więc z tornistrem „pełnym książek i zeszytów” przychodzili do szkoły ponad dwa miesiące, zanim społeczność szkolna, po uprzedniej obserwacji nowoprzybyłych uczniów, zdecydowała przyjąć ich do swego grona na dobre.

W drugiej połowie listopada, odświętnie ubrani w mundurki szkolne, z biretami na głowach, z bagażem wierszy i piosenek, uczniowie pierwszych klas stanęli przed oblicze swoich nauczycieli, dyrekcji i szkolnych kolegów. Walery Jagliński, dyrektor gimnazjum, od lat ma specjalny ołówek, w którym podczas święta „Pasowanie na ucznia” zostają zapisane przyrzeczenia wszystkich uczniów.

Jak czarodziejską różdżką dyrektor dotykał każdego uczestnika pasowania – to był na pewno najbardziej odpowiedzialny i uroczysty moment święta. Potwierdzeniem przyjęcia uczniów do grona gimnazjum było zaświadczenie i gruba książka, którą na pewno uczniowie przeczytają do ukończenia gimnazjum…

Złożyć życzenia przybyli starsi koledzy szkolni, którzy pamiętają jeszcze ten dzień, gdy sami składali przyrzeczenie ucznia. Dziś deklamowali piękne wiersze i przekazali pierwszoklasistom prezenty. Dziękujemy Wam, koledzy!

Brama do świata wiedzy została otwarta. Uczniowie wiedzą, że teraz ważne jest poznać literki, które odkryją wiele zapisanych tajemnic oraz otworzą coraz to nowe drzwi do świata poznania. Krok po kroku uczniowie będą zdobywali nie tylko wiedzę, ale też poznają radość bycia wśród ludzi – pomocy wzajemnej, tolerancji, przyjęcia i wsparcia kolegów szkolnych, czyli rodziny, która w pamięci będzie im towarzyszyć przez całe życie.

