„Pamięć Najpierwsza” – podsumowanie II edycji projektu „Razem dla Edukacji”

vdu

W Białymstoku w październiku bieżącego roku odbyła się konferencja „Pamięć Najpierwsza” podsumowująca II edycję projektu „Razem dla Edukacji”. Otworzyli ją, omawiając jednocześnie dotychczasowe działania, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie odebrało 45 szkół partnerskich. Wśród szkół odbierających certyfikat są Gimnazjum w Grzegorzewie i szkoła partnerska – I Liceum Ogolnokształcące im. T.Kościuszki w Lomży.

Projekt „Razem dla Edukacji” – to inicjatywa współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski w ramach konkursu na lata 2017-2018, 2018-2019 oraz 2019-2020 „Rodzina polonijna‘‘. Polega on na współpracy szkół, funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.

W ramach projektu „Wybitni Polacy i Litwini, którzy się przyczynili do odzyskania niepodległości Polski i Litwy” 20 uczniów i 2 nauczycieli z Łomży pojechało w ramach wizyty studyjnej na Litwę. Na miejscu odbyły się warsztaty artystyczne i rękodzieła. Podczas tej pierwszej wizyty na Litwie jesienią 2018 roku uczniowie I Liceum Ogolnokształcącego im. T.Kościuszki w Lomży wraz z uczniami gimnazjum w Grzegorzewie zwiedzali Wilno i Wileńszczyznę śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz bohaterów narodowych Litwy i Polski. Zwieńczeniem wizyty był konkurs tematyczny zorganizowany przez nauczycieli z Grzegorzewa, w czasie którego uczniowie musieli wykorzystać wiedzę z zakresu historii, kultury i kuchni terenów Litwy zdobytą podczas wizyty. Podczas rewizyty grupa 20 uczniów z Litwy wraz z opiekunami przyjechała do Polski. Odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez teatr Maskarnia oraz warsztaty plastyczne. Na zakończenie działań zorganizowano edukacyjną wizytę uczniów z Gimnazjum w Grzegorzewie do Polski dotyczącą tradycji kurpiowskich. Koordynatorami projektu były: z I Liceum Ogolnokształcące im. T.Kościuszko w Lomży nauczycielka języka angielskiego Anna Dudo, nauczycielka historii Katarzyna Lispska, kierownik teatru Maskarnia Magdalena Szyszko oraz wicedyrektor gimnazjum w Grzegorzewie Ala Wakar i nauczycielka historii Bożena Sienkiewicz.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży za owocną współpracę, serdeczną atmosferę oraz za możliwość dla młodzieży poznawać historię i kulturę Polski i Litwy. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy w ramach kolejnych projektów.