Ostatni Dzwonek dla uczniów klasy IIB Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

”Szanowna Pani Dyrektor, Kochani Nauczyciele i Rodzice oraz Wy, drodzy Koledzy i Koleżanki. Minął kolejny rok szkolny. Za chwilę odbierzemy świadectwa i powiemy: „Witajcie wakacje”.

Chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor oraz nauczycielom, a szczególnie naszej wychowawczyni, pani Danucie Korkus, za trud włożony w naszą edukację. Choć nie zawsze to okazywaliśmy, szczerze doceniamy to, co dla nas robicie. Dziękujemy także w imieniu swoim i wszystkich uczniów pracownikom szkoły. Szczególne podziękowania należą się naszym Rodzicom. Kochamy was za to, że zawsze nas wspieracie, za waszą miłość i wiarę w nasze możliwości, za pomoc w nauce.

Drodzy Koledzy i Koleżanki! Wam dziękujemy za reprezentowanie szkoły, czy to w postaci waszych osiągnięć naukowych, czy sportowych. Dziękujemy za współpracę i pomoc w tak niełatwym okresie, który przeżyliśmy. Udało się! Pokonaliśmy wyzwania kolejnego roku szkolnego! Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie tak samo udany jak ten.

W tej chwili chcemy życzyć wszystkim wesołych, zdrowych wakacji.

Życzymy, abyśmy następny rok szkolny spędzili w murach szkoły, a nie przed ekranem komputerów.”

Tymi słowami Kasia Liman i Adam Misiewicz pożegnali dziesiąty rok nauki w murach Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

W uroczym gotycko-barokowym zakątku Wilna 18 czerwca przebrzmiał Ostatni Dzwonek dla uczniów klasy IIB. U stóp zamyślonego Adama Mickiewicza z rąk p.o. dyr. Gimnazjum Heleny Marcinkiewicz uczniowie odebrali zaświadczenia ukończenia nauki w szkole podstawowej. Było gwarno i wesoło. Brzmiały słowa podziękowania dla rodziców, dziadków, nauczycieli…

Ostatni Dzwonek przebrzmiał. Pierwszy Dzwonek zabrzmi. Zabrzmi w odnowionym, przytulnym gmachu Gimnazjum przy jeziorku Linkmenu. I romantycznie zadumany Syrokomla na murze Szkoły znów powita brać gimnazjalną.

Wesołych przygód, odkrywczych doznań, poszerzania horyzontów myślowych, kochani Uczniowie!!!

