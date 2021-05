Ostatni Dzwonek w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

21 maja dla maturzystów 63. promocji Gimnazjum im. Władysława Syrokomli odbyła się uroczystość Ostatniego Dzwonka. W czasach kwarantanny święto miało nietradycyjny charakter, dlatego że maturzyści i ich rodzice, nauczyciele i dyrekcja gimnazjum spotkali się nie w szkole, a na mszy świętej w kościele św. Rafała Archanioła w Wilnie. Dziękujemy proboszczowi ks. Mirosławowi Grabowskiemu za wzruszające kazanie, serdeczną modlitwę i błogosławieństwo na nową drogę życiową.

Po mszy przemówiła dyrektor gimnazjum Helena Marcinkiewicz, która dziękowała maturzystom za godne reprezentowanie naszego gimnazjum na różnorodnych imprezach, za zdobyte laury w olimpiadach, konkursach i zawodach, dała porady na dalsze życie: „Dziękuję wszystkim za ogromny trud i w przededniu matury życzę, byście nigdy nie tracili nadziei ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co on ma w sercu. Miejcie więc życzliwość, szacunek dla każdego napotkanego na swojej drodze człowieka…“

Obecna na imprezie wicemer Edyta Tamošiūnaitė życzyła uczniom wybrać zawód bliski ich sercu, bo wszystkie zawody w społeczeństwie są potrzebne, a tylko ten ulubiony może uczynić człowieka szczęśliwym.

Życzenia pomyślności na maturze, dostania się na wymarzone studia oraz szczęśliwej drogi życiowej brzmiały również z ust wychowawczyń i rodziców.

Maturzyści natomiast dziękowali nauczycielom i dyrekcji za nauczanie i

wychowanie, zrozumienie i cierpliwość, rodzicom – za miłość i opiekę.

Na koniec imprezy zabrzmiał ostatni dzwonek, przyniesiony ze szkoły przez uczniów klas czwartych. Niespodzianką dla maturzystów w kościele był szpaler czwartoklasistów z biało-czerwonymi wstążkami. Jedenastoklasiści natomiast złożyli życzenia starszym kolegom pod kościołem, wręczyli im wiązanki biało-czerwonych balonów i pyszne torty.