Święto „Dzień bez plecaka” coraz częściej pojawia się w szkołach na Litwie. Polega ona na przyniesieniu wszystkich potrzebnych książek i przyborów, ale w czymś innym niż plecak.

Dzień bez plecaka to święto, które pochodzi z USA. Jej celem jest zwiększenie świadomości trudnych warunków bytowych oraz problemów z dostępem do edukacji milionów dzieci na całym świecie. Niektórzy z nich muszą chodzić pieszo do szkoły, z książkami i zeszytami w rękach lub w reklamówkach, bo najczęściej nie stać ich na plecak.

Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu chętnie wzięli udział w tej zabawie, która odbyła się 6 maja.

Wszyscy popisali się tego dnia wyjątkową fantazją. Każdy uczestnik wykazał swoją kreatywność i pomysłowość. Nie zabrakło koszy na ubrania, walizek, wózków, różnego rodzaju pudełek, sieci na rybę i wiele innych rzeczy.

Zabawie towarzyszyła magiczna atmosfera, uśmiech nie znikał nikomu z twarzy przez cały dzień.