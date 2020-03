Obchody 30. rocznicy przywrócenia niepodległości Litwy w gimnazjum Kraszewskiego

vdu

„Świętujmy Wolność, ponieważ tylko wolni stajemy się wielcy!” – tymi słowami 10 marca uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego przywitali prowadzący uroczystość obchodów 30. rocznicy przywrócenia niepodległości Litwy. Podczas koncertu uczniowie klas początkowych recytowali wiersze Justinasa Marcinkevičiusa i Eduardasa Selelionisa, zatańczyli litewski taniec ludowy „Gražus mūsų jaunimėlis“. Uczennice 8b klasy poruszyły publiczność inscenizacją „Jestem Lina“ na podstawie powieści Ruty Šepetys „Szare śniegi Syberii“. Następnie dyrektor gimnazjum zaprosiła wszystkich do świętowania 30. rocznicy przywrócenia niepodległości naszego kraju, a punktem kulminacyjnym uroczystości była wizyta i przemówienie honorowego gościa – sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy, absolwenta naszego gimnazjum Czesława Okińczyca.

Sygnatariusz mówił o zaszczycie i odpowiedzialności, która przypadła mu w reprezentowaniu interesów naszego kraju i obrony jego suwerenności, a także o szczególnym obowiązku litewskich Polaków wobec ojczyzny. Zwrócił się do młodzieży z prośbą, by w tym wyjątkowym dniu, każdy zapytał siebie, co mogę dać, co mogę zrobić dla mojego kraju? Zapytany o to, czy podpisując Akt Niepodległości Litwy nie obawiał się o własne życie, Czesław Okińczyc odpowiedział, że wcześniej, w starym układzie politycznym, działy się gorsze rzeczy…

„Tylko wolni stajemy się wielcy! Niech symboliczne wiatraczki wolności rozpowszechniają dobro, miłość i samospełnienie“ – takimi życzeniami prowadzący uroczystości pożegnali uczestników i widzów dzisiejszej uroczystości.