Nauka poprzez doświadczenie – praktyki zawodowe uczniów Konarskiego

Od kilku lat Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie realizuje program nauczania innowacyjnej przedsiębiorczości. Dążymy, by proces nauczania był nie tylko ciekawy, ale również niósł w sobie wartości, potrzebne w przyszłości do osiągania sukcesów przez młode pokolenie. Ważnym aspektem jest poznanie działania biznesu. Niestety, szkoła samodzielnie nie ma możliwości pokazania systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa od wewnątrz, dlatego cieszymy się, że już drugi rok zaprzyjaźnione ze szkołą spółki przyjmują uczniów III klasy gimnazjalnej na praktyki zawodowe do siebie, gdzie przekazują uczniom wiedzę o działaniu ich biznesu, jak też pozwalają wypróbować swoje siły przy kilku stanowiskach pracy.

W tym roku szkolnym praktyki miały miejsce w dniach 10-14 czerwca. Ostatniego dnia praktyk każda grupa miała przedstawić zdobytą wiedzę i kompetencje rówieśnikom oraz młodszym kolegom, których podobne wyzwanie czeka w następnym roku.

Za możliwość przeprowadzenia praktyk chciałbym serdecznie podziękować kierownictwu:

UAB „Ardena”, UAB „Mylida”, UAB „Rejben“, Kawiarni „Sakwa“, gabinetowi stomatologicznemu Dariusza Żyborta, Radiu „Znad Wilii”, Unii Kredytowej „RATO”, UAB „Fektus”, UAB „Vilniaus Avilda” oraz Domowi Kultury Polskiej w Wilnie.

