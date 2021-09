Narodowe Czytanie w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Jak co roku na początku września w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”, w której wzięły udział 5-IV klasy gimnazjum.

Lekcje poświęcone promowaniu czytelnictwa odbyły się w uroczym Zakątku Literackim znajdującym się na terytorium szkoły. Zakątek Literacki jest jedną z wielu ścieżek edukacyjnych, które powstają w naszym gimnazjum i cieszą się popularnością zarówno uczniów jak i

nauczycieli.

Słowami Carlosa Ruiza Zafóna „Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej” uczniowie IVa klasy maturalnej wraz z dyrektor gimnazjum, Heleną Juchniewicz oraz polonistką, Reginą Paszutą rozpoczęli jubileuszową edycję cieszącej się popularnością akcji. W tym roku Narodowe Czytanie zainicjowaliśmy czytaniem perfomatywnym, czyli formą pośrednią

pomiędzy czytaniem a spektaklem. Odtwórcy ról starali się jak najwierniej przekazać emocje, które, ich zdaniem, towarzyszyły bohaterom tragifarsy kołtuńskiej. To im się naprawdę udało i starania aktorów zostały nagrodzone oklaskami.

Nawiązując do słów Oscara Wilde’a, wszyscy spędziliśmy ten czas treściwie, bo „Mając wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy?”.

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

Fot. Joanna Szczygłowska

