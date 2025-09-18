Narodowe Czytanie 2025 w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego – w hołdzie Janowi Kochanowskiemu

Już po raz kolejny społeczność Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która co roku gromadzi uczniów, nauczycieli i gości wokół największych dzieł polskiej literatury. Tegoroczna edycja poświęcona była twórczości Jana Kochanowskiego, uznawanego za ojca polskiego języka poetyckiego.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły, Helena Juchniewicz, czytając Tren IX. Następnie, zgodnie z tradycją, do wspólnej lektury dołączyli maturzyści, a także młodzież i nauczyciele z zaprzyjaźnionych placówek: Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli oraz Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

Podczas spotkania zabrzmiały fraszki, pieśni i treny Kochanowskiego – zarówno te pełne humoru, jak i te niosące głęboką refleksję. Wspólne czytanie stało się okazją do przypomnienia, że poezja mistrza z Czarnolasu, podejmująca tematy miłości, przemijania i wartości życia, wciąż pozostaje aktualna i bliska współczesnemu odbiorcy.

Przy okazji wydarzenia przypomniano, że Jan Kochanowski należy do grona najwybitniejszych poetów polskich i europejskich twórców renesansu. Jego dzieła, pełne humanistycznej refleksji i zachwytu nad światem, przyczyniły się do rozwoju polszczyzny i kształtowania kultury literackiej.

Organizatorzy wyrazili wdzięczność wszystkim uczestnikom, zachęcając do udziału w przyszłorocznej edycji, podczas której czytane będą „Dziady” Adama Mickiewicza.