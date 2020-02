Na Pohulankę do teatru

vdu

Mimo nie najlepszej pogody w poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie 3 b klasy z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego wyruszyli na zew Melpomeny. W ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Polskiego Teatru Studio w Teatrze na Pohulance uczniowie oglądali spektakl „Kopciuszek”. Odwieczne wartości dobra, skromności, pracowitości w bajce muszą być wynagrodzone. Tak też się stało. A jeżeli macocha i jej dwie nadąsane córki nie zasłużyły na nagrodę, to przynajmniej została im szansa zmienić się na lepsze. Spektakl „uwspółcześniło” wideo w formie codziennych wiadomości oraz innych obrazów w starym telewizorze – to szczególnie przypadło do gustu miłośnikom smartfonów.