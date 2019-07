Młodzieżowa Akademia Liderów w Kłajpedzie

vdu

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II podczas wakacji letnich aktywnie spędzili czas, uczestnicząc w Młodzieżowej Akademii Liderów (MAL), której celem było wspieranie aktywnych młodych osób poprzez przekazywanie im wiedzy i umiejętności, mających ułatwić prowadzenie działań oraz projektów w gimnazjum, rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać w grupie i w swoim otoczeniu, jak również w poznawaniu swojego potencjału i roli pełnionej w grupie poprzez integrację, dynamiczne i interaktywne metody edukacyjne, wycieczki edukacyjne. Projekt jest współfinansowany ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Wilnie.

Po wyczerpujących dniach nauki w szkole młodzi ludzie udali się na kilkudniowe warsztaty do Kłajpedy. W szkoleniach brali udział uczniowie Gimnazjum i Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, a prowadzili je nauczyciele gimnazjum, uczestniczące w podobnych warsztatach w Lublinie, organizowanych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, z którą współpracujemy od 8 lat. Warsztaty są opracowane z myślą o młodych ludziach aktywnie działających w gimnazjum dla dobra społeczności szkoły, dzielnicy Karolinki, miasta Wilna i Litwy oraz poza krajem. Zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, uczniowie zwiedzili jedyną na Litwie Wyższą Szkołę Morską w Kłajpedzie, zapoznali się z możliwościami studiów. Mieli niezwykłą możliwość bycia na terenie bazy marynarki wojennej Litwy w Kłajpedzie, która składa się z flotylli okrętów, wejść na pokład statków, podyskutować z marynarzami i żołnierzami.

Młodzież zwiedziła Małą Litwę, bliżej poznała jej historię, zabytki i kulturę. Podczas pobytu w Kłajpedzie uczestnicy warsztatów zwiedzili Stare Miasto, Muzeum Zegarków, Litewskie Muzeum Morza i delfinarium znajdujące się w dawnej twierdzy pruskiej na brzegu morza. Uczestniczyli w grze terenowej, chętnie i sprawnie działali w grupkach. Mieli możliwość posłuchać największego instrumentu muzycznego na Litwie karylionu.

O ile Kłajpeda jest największym miastem na litewskim wybrzeżu Bałtyku, to Połąga jest najpopularniejszym kurortem. Oczywiście, że nasi uczestnicy projektu zwiedzili także Połągę, poznali jej historię, miasto umiłowane rodziny Tyszkiewiczów, odwiedzane kiedyś przez Adama Mickiewicza, Władysława Reymonta, Stanisława Witkiewicza i innych. Uczniowie wraz z nauczycielami spacerowali ulicami Połągi, relaksowali się w Parku botanicznym, wspięli się na wzgórze Biruty, a u jego podnóża zatrzymali się przy grocie Matki Boskiej z Lourdes, wybudowanej przez Tyszkiewiczów.

Oprócz warsztatów liderskich, uczniowie wspaniale się integrowali nad Morzem Bałtyckim, wspólnie śpiewali i tańczyli, aktywnie i pożytecznie spędzali cześć wakacji. Jesteśmy pewni, że już we wrześniu pełni werwy i sił, chętnie zaangażują się w życie społeczności szkoły Warsztaty były bardzo przydatne, by bardziej zintegrować gimnazjalną młodzież, która chce aktywnie działać, krzewić tradycje szkolne i dokonywać dobrych zmian w przyszłości, wcielać je w życie. Uczestnicy Akademii podzielą się ze swoimi rówieśnikami zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcą i będą inspirowali ich do społecznej aktywności. W ten sposób rozwija i kształtuje się nie tylko uczestnik warsztatów, ale także jego otoczenie oraz, pośrednio, społeczność lokalna, w której żyje i działa.

Serdecznie dziękujemy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Wilnie za możliwość realizacji projektu i zorganizowania szkoleń młodzieży polskiej na Litwie.