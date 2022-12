Młodzież z JP2 w projekcie „Tylko prawda jest ciekawa“, czyli z myślą Józefa Mackiewicza podróż przez historię

W listopadzie 2022 r. młodzież z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w

Wilnie wraz z opiekunami udała się na dwudniową wycieczkę „Śladami Józefa Piłsudskiego w Warszawie“ w ramach realizacji projektu „Tylko prawda jest ciekawa“, czyli z myślą Józefa Mackiewicza podróż przez historię“.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Zwiedzanie Warszawy zaczęliśmy od pomnika Józefa Piłsudskiego, który

się znajduje koło Belwederu. Dowiedzieliśmy się, że pomysłodawcą wzniesienia pomnika był Jerzy Waldorff, który uważał, że to najlepsze miejsce na pomnik, gdyż przed wojną marszałek urzędował w Belwederze, a na spacery chodził w Aleje Ujazdowskie. Pomnik jest kopią marmurowego posągu z lat 30. Ciekawostką jest, że Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało na ten cel łuski armatnie. Teren pod pomnik przygotowano w kilka tygodni, a wokół cokołu ułożono bruk z warszawskich ulic. W odsłonięciu pomnika brała udział córka marszałka, Jadwiga Piłsudska-

Jaraczewska.

Następnie udaliśmy się na plac Zamkowy, na którym 14 listopada 1920

r., podczas obchodzonego pierwszy raz po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Święta Niepodległości, Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską.

Kolejnym punktem zwiedzania był plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,

na którym odbywały się defilady i rewie wojskowe przyjmowane przez Marszałka. Obecnie na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza znajdują się nazwy miejsc, w których stoczyły swe najważniejsze boje Legiony Polskie, m.in. Kostiuchnówka. Ciekawym obiektem jest „Dom bez Kantów”, czyli budynek Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Gmach ma zaokrąglone rogi. Anegdota mówi, że Józef Piłsudski zatwierdzając plan budowy, powiedział: „Tylko, panowie, budujcie bez kantów”.

W Warszawie znajduje się wiele miejsc związanych z Marszałkiem.

Wędrując tymi śladami, dotarliśmy do Cytadeli Warszawskiej. Przewodnik

przybliżył historię pobytu Piłsudskiego w tym miejscu. Dowiedzieliśmy się, że w pawilonie X mieściło się do 1915 r. rosyjskie więzienie. W kwietniu 1900 r. przewieziono tutaj Józefa Piłsudskiego, aresztowanego w Łodzi, w konspiracyjnym lokalu, gdzie był drukowany „Robotnik”, pismo PPS. Piłsudski przebywał w Cytadeli do grudnia 1900 r. W celi Piłsudskiego znajduje się upamiętniająca go tablica.

Więźniem X Pawilonu był także Roman Dmowski, wielki antagonista Piłsudskiego. Na wszystkich uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie zrobił kompleks muzealno-edukacyjny w Sulejówku, który znajduje się w sąsiedztwie zabytkowego dworku „Milusin”. Centralnym punktem budynku muzealnego jest usytuowana pod ziemią wystawa stała o Józefie Piłsudskim. Przewodnik z pasją opowiadał o dzieciństwie, młodości, działalności politycznej Ziuka. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem poznawała fakty z życia Marszałka, np. o akcji w Bezdanach, o fascynacji Marszałka twórczością Słowackiego.

Wracając do Wilna, uczestnicy wyjazdu dzielili się wrażeniami. Kotrynę

zaciekawił fakt, że Marszałek był zesłany na Syberię , gdzie spędził pięć lat.

Natomiast Patryk nawet nie podejrzewał, że szczątki Słowackiego zostały

sprowadzone na Wawel dzięki staraniom Piłsudskiego. Gabriela zwróciła uwagę na to, że Marszałek po Bitwie Warszawskiej został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Podróż dobiegła końca, a młodzież pełna wrażeń wróciła do domu.

Ewa Lisowska, uczestniczka wyjazdu