Młodzież z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie wzięli udział w międzynarodowym projekcie

W ramach projektu pn. „Wszystko o umiejętnościach społecznych”, realizowanego przez Fundację Instytut Pracy i Kariery wraz z partnerami: Tavo Europa i MZM, młodzież z Polski, Litwy oraz Chorwacji spędziła 9 dni w pięknym Krakowie , zwiększając swoją wiedzę i umiejętności związane z kompetencjami społecznymi.

Projekt „Wszystko o umiejętnościach społecznych” polegał na intensywnej międzynarodowej interakcji poprzez ćwiczenia symulacyjne i zadania grupowe, które stawiały uczestników w sytuacjach wymagających użycia i rozwijania kluczowych kompetencji społecznych. Każda z grup przygotowała materiały audiowizualne (np. slajdy, krótkie filmy) wprowadzające pozostałych uczestników w kontekst kulturowy i historyczny swojego kraju.

Uczestnicy z Polski, Chorwacji i Litwy nauczyli się jaśniej i precyzyjniej wyrażać swoje myśli, szczególnie w języku angielskim, który był językiem roboczym. Rozwinęli umiejętność aktywnego słuchania i reagowania na potrzeby rozmówców z innych kultur. Poprawili zdolność do rozwiązywania konfliktów w grupie i osiągania konsensusu.

Uczestnicy zwiększyli otwartość i akceptację dla różnorodności, rozumiejąc, że różne sposoby myślenia mogą prowadzić do innowacyjnych rozwiązań. Wzrosła śmiałość w wystąpieniach publicznych i prezentowaniu własnej pracy w międzynarodowym gronie.

W ostatnim dniu mobilności młodzież otrzymała Youthpassy – dokumenty potwierdzające udział w międzynarodowym działaniu. Uczestnicy otrzymali je z rąk Pawła Abuckiego, prezesa FIPIK , który pogratulował im odwagi i wyraził podziw dla ich zaangażowania w projekt.

Dziękujemy każdej osobie, organizacji i instytucji, która przyczyniła się do sukcesu tego projektu!