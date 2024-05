Młodzież JPII w projekcie Erasmus+

Podczas realizacji projektu był zaplanowany bogaty program, podczas którego zostały realizowane warsztaty zarządzania stresem, tworzenia wideo, oddychania, rozwiązywania konfliktów i szkolenia o depresji wśród młodzieży. Także odbyły się kulturowo-poznawcze wycieczki do Zawiercia, Krakowa i Katowic. Po realizacji programu uczniowie otrzymali Youthpassy, czyli dokumenty potwierdzające udział w międzynarodowej mobilności i świadczące o zdobyciu ww. kompetencji.

Uczestnicy projektu w czasie mobilności ciężko pracowali nad tym, aby poruszyć ważne kwestie związane ze zdrowiem psychicznym w przestrzeni publicznej i stworzyli wspólny film „Peace of mind”, który można obejrzeć tutaj: https://fb.watch/rP29AWevQU/

Tak mówią uczestnicy projektu, uczniowie gimnazjum JPII:

„Projekt Erasmus+ zostawił po sobie niesamowite wrażenia. Na warsztatach dowiedzieliśmy się wiele o zdrowiu psychicznym, depresji, asertywności. Także mieliśmy szansę stworzyć własne filmiki na temat zdrowia psychicznego wraz z profesjonalnym reżyserem Pawłem. Oprócz tego zwiedziliśmy trzy piękne miasta: Zawiercie, Katowice i Kraków. Podczas tego projektu poznaliśmy wiele wspaniałych osób, nawiązaliśmy kontakt z uczestnikami projektu z Polski i wesoło spędziliśmy czas.” – Karina

„Projekt był wspaniałą okazją wyjść poza strefę komfortu, zapoznać się ludźmi tak bliskiej kultury oraz poszerzyć wiedzę o zdrowiu psychicznym. Bardzo się cieszę, że wzięłam w nim udział!” – Aneta

“Projekt Erasmus+ „Peace of mind -we take care of mental health” zostawił niesamowite wrażenia. Nauczyłam się wiele pożytecznych rzeczy na warsztatach na temat depresji, asertywności, konfliktów, nauczyłam się podstaw reżyserii i innych. Zwiedziłam dwa dla mnie nie znane miasta: Katowice i Zawiercie, a o Krakowie poszerzyłam swoją wiedzę. Pogłębiłam swoją wiedzę w kulturze i obyczajach Polski. Udało nam się nie tylko zintegrować z grupą Polską i wspaniale spędzić czas wspólnie, ale także zbliżyłam się bardziej i ze swoją grupą i teraz mam nowych przyjaciół.” – Daniela

„Podczas projektu dowiedziałam się wiele nowych rzeczy i poszerzyłam swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego, zdobyłam doświadczenie i wiele wspomnień. Zrozumiałam, jak sobie radzić ze stresem, rozwiązywać konflikty, pomóc ludziom z depresją. Bardzo mi się spodobało, że było wiele zajęć praktycznych: prace w grupach dla utrwalenia wiedzy zdobytej na szkoleniach, zajęcia jogą, tworzenie filmików. Projekt pomógł nie tylko zintegrować się z grupą z Polski i poznać lepiej kulturę polską, ale i lepiej zapoznać się z uczniami naszego gimnazjum, którzy też brali udział w tym projekcie.” – Karolina

Projekt powstał w ścisłej współpracy z placówkami – „Instytut pracy i Kariery” i „Tavo Europa”.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.