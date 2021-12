Mikołajki w Syrokomlówce

6 grudnia w Gimnazjum im.Władysława Syrokomli odbyły się tradycyjne mikołajki. Patronem tego oczekiwanego przez dzieci święta, jest żyjący prawdopodobnie na przełomie III i iV wieku biskup Miry – święty Mikołaj, który słynął ze swojej pobożności i hojności.

Tegoroczne mikołajki w naszym gimnazjum zostały wzbogacone poprzez rekolekcje, które się odbyły w kościele św.Ducha. Część klas naszej początkówki chętnie skorzystała z zaproszenia proboszcza Szymona Wikło oraz księdza Daniela Narkuna, którym serdecznie za to dziękujemy. Uczniowie wysłuchali nauki ojca rekolekcjonisty, Grzegorza Raksztełło. Po mszy świętej dzieci przywitał Mikołaj z dużym worem słodyczy.

Uczniowie naszej placówki spotkali Mikołaja również w swoich klasach. Ileż to było radości, gdy ,,dobry staruszek” przekraczał progi ich klas! Dzieci rozmawiały z Mikołajem , pytały go , deklamowały oraz śpiewały. Dziecięce starania zostały nagrodzone słodkimi upominkami oraz obietnicą Mikołaja , że zawita do nas za rok.

