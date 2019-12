Mikołaj z Legionowa w Jałówce

vdu

Do Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce przybyły 72 prezenty mikołajkowe. Zostały one przywiezione przez księdza prałata Tomasza Chciałowskiego z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie koło Warszawy oraz prezydenta Legionowa pana Romana Smogorzowskiego.

Parafianie z Legionowa są to osoby bardzo dobre i szczodre. Uczniowie naszego gimnazjum już nieraz o tym się przekonali. 4 grudnia wszystkie dzieci 1-4 klas otrzymały ogromne prezenty. Były one tak duże, że trudno je było udźwignąć. Szczególnie cieszył fakt, że wśród zabawek, ubrania, słodyczy i wielu innych upominków znajdowały się wymarzone i „zamówione” u św. Mikołaja rzeczy. Prośby, skierowane do ukochanego przez dzieci świętego, w postaci serduszek z imionami uczniów trafiły do parafii w Legionowie, aby wrócić jako podpisane i zapakowane prezenty.

Uczniowie i ich rodzice cieszą się niezmiernie i są wdzięczni mieszkańcom Legionowa, którzy kolejny raz okazują dobroć swych serc. Bóg zapłać!