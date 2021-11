Międzynarodowy projekt „Smaki integracji” w ramach programu Erasmus+

14-osobowa grupa uczniów III-IV klas gimnazjalnych Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie oraz młodzież LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu wzięli udział w polsko-litewskim projekcie „Smaki integracji” (The flavours of integration) w dniach 18-25 października 2021 r. w polskim mieście Zawiercie. Projekt został zrealizowany przez polską fundację Instytut Pracy i Kariery wraz z Asocjacją Active Youth z Litwy w ramach programu Erasmus+.

Taka wymiana jest pozaszkolną, nieformalną formą edukacji, która pozwala młodym ludziom doskonalić kompetencje językowe, społeczne czy rozwój kreatywnego działania w nowych sytuacjach. Sprawia, że stają się bardziej świadomi i pewni swoich umiejętności, wzrasta ich motywacja do dalszego samorozwoju i kształcenia. Integracja młodzieży jest okazją do dialogu na temat życia we współczesnej Europie, o wartościach europejskich, pozwala im zapoznać się z kulturą, obyczajami i tradycjami Polski i Litwy, w danym projekcie – ze szczególnym uwzględnieniem kuchni polskiej i litewskiej.

Myślą przewodnią projektu było podnoszenie kompetencji międzykulturowych poprzez wspólne gotowanie. Uczestnicy przygotowali oryginalne połączenie polskiego dania – placków ziemniaczanych z litewskim „kastinysem”. Wspólnie przygotowali też polsko-litewskie naleśniki, prażonki kuchni regionalnej i inne tradycyjne dania obu krajów.

Na podstawie zebranych przepisów polskich i litewskich dań, przygotowanych i zafiksowanych na zdjęciach w trakcie mobilności, uczniowie stworzyli miniksiążkę kucharską „9 dni polsko-litewskich” w języku polskim, litewskim i angielskim. Mieli również warsztaty z

zakresu zdrowego odżywiania, zapoznali się z nowoczesnym dekorowaniem potraw z warzyw i owoców oraz jak ciekawie podać posiłek czy wykonać ozdoby z serwetek.

Młodzież uczestniczyła także w różnorodnych zajęciach integracyjnych: poznała podstawowe kroki belgijki i zumby, wypróbowała siebie w treningu jiu-jitsu, spotkała się z Kołem Gospodyń Wiejskich w Hucisku. Uczestnikom projektu zorganizowano wiele wycieczek

poznawczych: do LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu, spacer po Zawierciu i zwiedzanie Galerii Sztuki Stara Łaźnia, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, sanktuarium w Leśniowie, zamki w Bobolicach i Mirowie oraz Kraków.

Na zakończenie projektu uczestnicy przedstawili prezentację multimedialną „Polsko- litewskie zbiory” w języku angielskim, zaśpiewali wspólną piosenkę i otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w mobilności. Refleksje uczestników będą wspaniałą okazją do promocji

działań, zachęcających swoich rówieśników do korzystania z pozaszkolnych form edukacji.

Dziękujemy serdecznie prezesowi Fundacji Instytut Pracy i Kariery p. Pawłowi Abuckiemu, koordynatorom projektu p. Beacie Hąc oraz p. Adamowi Matuszczykowi za zaproszenie do projektu oraz ciepłe przyjęcie.

