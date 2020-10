Mickiewiczówka. Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie zwraca szczególną uwagę na to, by nie tylko kształcić, ale też zaszczepiać w sercach młodych ludzi dobroć, tolerancję, chęć niesienia pomocy. W tym celu jak co roku został zrealizowany projekt ,,Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”, w ramach którego zorganizowano akcję charytatywną „Puszka dla głodnego brzuszka”. Jej celem było pozyskanie suchej karmy, koców oraz zabawek dla czworonogów ze schroniska „Tautmilės prieglaudėlė”.