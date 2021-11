Mickiewiczówka: Czy mrówki mogą być „pupilami” domowymi?

„Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność”

(Przypowieści Salomona. 6:6-11)

W ramach projektu ,,Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt” uczeń 3a klasy Adam Berdiugin podzielił się z kolegami swoimi przygodami, które spotkały go jako początkującego myrmekologa. Myrmekologia to dziedzina nauki zajmująca się obserwowaniem mrówek. Hodowla mrówek na Litwie nie jest zbyt popularna, ale jest świetną alternatywą dla posiadania innych zwierząt niż psy czy koty.

Adam od prawie dwóch lat hoduje Lasius niger (zwaną również Hurtnicą czarną). To najpopularniejsza mrówka w Europie i jedna z najpopularniejszych mrówek w naszym kraju. Te małe, czarne bestie, które biegają po chodniku, to idealny gatunek na początek hodowlanej przygody, gdyż mrówki te bardzo chętnie się rozmnażają, więc kolonia dosyć szybko rośnie.

Adam pokazał kolegom formikarium z królową mrówek wraz z jej robotnicami. Mrówki bardzo dbają o czystość swego „mieszkania”, regularnie sprzątają oraz wynoszą śmieci w jedno określone miejsce. Służą też świetnym przykładem współpracy, bowiem jedna mrówka znajdująca pożywienie najpierw informuje pozostałe, a później wspólnie pracują nad przeniesieniem pożywienia do gniazda. Ich troska o świeże jaja, regularne poszukiwanie lepszych warunków oraz ciągła aktywność od świtu do później nocy to idealny materiał do nauki i obserwacji.

Koledzy z klasy Adama poznali wiele ciekawostek ze świata mrówek, m.in.: hierarchię panującą w mrówczym stadzie oraz miejsca występowania ich kolonii, nauczyli się przysłowia o jednych z najbardziej fascynujących stworzeń na Ziemi, obejrzeli też filmik o tych małych istotach, które są tak stare jak dinozaury. Również uczniowie 2 klasy, byli zachwyceni wiedzą o mrówkach kolegi z 3 klasy. Dowiedzieliśmy się, po co mrówkom są potrzebne dwa żołądki i kiedy tym owadom wyrastają skrzydełka.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Zostań reporterem Radaru Wileńskiego! Przysyłaj swoje materiały na adres: radar@zw.lt

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.