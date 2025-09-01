Magiczny powrót do szkoły w Wileńskiej Szkole w Lazdynai

1 września uczniowie klasy 4 L w Wileńskiej Szkole w Lazdynai rozpoczęli rok szkolny w niezwykłej, magicznej atmosferze. Klasa została przemieniona w salę rodem z Hogwartu – znanego z przygód Harry’ego Pottera.

Już przy wejściu na uczniów czekała niespodzianka – na drzwiach umieszczono plakat przedstawiający słynną ścianę z filmu, przez którą Harry Potter i jego przyjaciele przechodzili na peronie 9 i ¾. To była symboliczna brama do magicznego świata nauki, którą każdy mógł przekroczyć.

Na ławkach czekały czarodziejskie kapelusze, różdżki, płaszcze, a także słodkie niespodzianki i drobne upominki. Szczególną radość sprawiły uczniom pudełka kolorowych ołówków z napisem: „Peron 9 i ¾ – tu zaczyna się podróż”. Ten drobny, a jednocześnie wyjątkowy prezent stał się pamiątką i symbolem nowego etapu szkolnej przygody.

Ściany klasy zdobiły plakaty – pracownia czarów w blasku świec oraz wizerunek samego Harry’ego Pottera z różdżką i księgą, z której biło światło i ogień. Całość stworzyła atmosferę tajemniczości i radości, sprawiając, że pierwszy dzień szkoły stał się prawdziwie wyjątkowy.

Kulminacyjnym momentem było pierwsze zaklęcie roku. Uczniowie, trzymając w dłoniach swoje różdżki, wspólnie wymyślili magiczne hasła na dobry początek:

„Amicus!” – zaklęcie przyjaźni,

„Scientia!” – zaklęcie wiedzy,

„Fortitudo!” – zaklęcie odwagi.

Wszyscy razem unieśli różdżki i jednym głosem wypowiedzieli zaklęcia, rozpoczynając w ten sposób swoją niezwykłą szkolną przygodę.

Wychowawczyni klasy, Jowita Kazakiewicz, podkreśliła, że tegoroczna szkolna podróż ma być nie tylko nauką liter i liczb, ale również odkrywaniem prawdziwej „magii” – przyjaźni, odwagi, wyobraźni i wspólnej pracy.

Ten rok szkolny jest dla klasy 4 L szczególny – to ostatni rok wspólnej podróży. Ostatnia okazja, by w pełni cieszyć się magią wspólnych chwil, radością i nauką. Już w przyszłym roku uczniowie staną się przewodnikami młodszych kolegów – pierwszoklasistów, którzy wkroczą do tej samej klasy, by rozpocząć własną magiczną przygodę.

Dyrekcji i administracji szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie i otwartość na pomysły nauczycieli, dzięki czemu możliwe są tak wyjątkowe inicjatywy, które na długo pozostają w pamięci uczniów.