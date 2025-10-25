Magia elektryczności w klasie 4L

To działo się w Wieńskiej Szkole Lazdynai – bo właśnie tutaj są niesamowici uczniowie!

Czasem nauka potrafi dosłownie zaiskrzyć! Uczniowie klasy 4L wyruszyli w niezwykłą podróż do świata elektryczności – tej niewidzialnej siły, która codziennie towarzyszy nam w domu, w szkole i na ulicy, choć rzadko o niej myślimy.

Podczas lekcji uczniowie otrzymały niełatwe, ale bardzo ekscytujące zadanie: stworzyć własny, działający obwód elektryczny.

Na stolikach pojawiły się baterie, kabelki, żarówki, silniczki i dzwonki. W klasie panowało prawdziwe napięcie (dosłownie i w przenośni!) — każdy chciał zobaczyć, czy jego obwód naprawdę zadziała.

Kiedy pierwsza żarówka się zapaliła, w sali rozległy się okrzyki radości: „Działa! Mam światło!” – krzyczał jeden z uczniów.

Uśmiechy i iskierki ciekawości pojawiły się na wszystkich twarzach

Potem przyszła pora na eksperymenty. Czwartoklasiści zaczęli sprawdzać, które materiały przewodzą prąd. Do testów poszły ołówki, linijki i nożyczki. Dzieci szybko odkryły, że tylko metal przewodzi elektryczność – a to odkrycie wzbudziło prawdziwy zachwyt.

„Nie wiedziałem, że nożyczki mogą być takie ważne w nauce!” – śmiał się Edwin z klasy 4L.

Wiedza, którą warto się dzielić



Uczniowie klasy 4L nie zatrzymali tej wiedzy tylko dla siebie. Z dumą przygotowali lekcję pokazową dla młodszych kolegów i koleżanek z klas 3L i 2L.

Na moment stali się małymi nauczycielami – cierpliwie tłumaczyli, jak połączyć kabelki, gdzie wpiąć baterię i jak sprawić, żeby żarówka rozbłysła światłem.

Młodsi uczniowie byli zachwyceni – każdy chciał dotknąć, sprawdzić i spróbować samodzielnie. Klasa wypełniła się cichym brzęczeniem silniczków i radosnym śmiechem.

„To wygląda jak magia! A to przecież tylko prąd!” – zawołała Natalka z klasy 3L.

„Czwartoklasiści to prawdziwi eksperci! Pomagali nam jak nauczyciele!” – dodała Karolina z klasy 2L

Co mówią uczniowie?

„Myślałem, że prąd jest tylko w gniazdku, a tu proszę – można go zrobić samemu!” — Artiom, klasa 4L

„Jak żarówka się zapaliła, to aż klasnęłam z radości! To było niesamowite!” — Sofija, klasa 3L

„Chciałbym zrobić taki obwód w domu. Może uda się zbudować robota?” — Adam, klasa 2L

„Najfajniejsze było to, że mogliśmy pomagać młodszym. Czułem się jak prawdziwy nauczyciel!” — Dominik, klasa 4L

„Teraz wiem, że plastik nie przewodzi prądu.” — Samanta, klasa 3L



Energia, która łączy



Ta lekcja była czymś więcej niż tylko doświadczeniem z lekcji przyrody. To była lekcja współpracy, zaufania i odkrywania świata.

Starsze dzieci przekonały się, jak to jest uczyć innych, a młodsze – że nauka może być fascynującą przygodą.



„W oczach uczniów było widać prawdziwe zdumienie i radość.

To ta magia nauki, dla której warto być nauczycielem.” — Jowita Kazakiewicz, nauczycielka klas początkowych



A już w przyszłym roku…



W kolejnym roku szkolnym w naszej szkole pojawi się nowa pierwsza klasa – pełna ciekawości, energii i świeżych marzeń.

To właśnie tam najmłodsi uczniowie rozpoczną swoją niezwykłą podróż po świecie nauki – pełną eksperymentów, odkryć, zabaw i praktycznych doświadczeń, dzięki którym nauka stanie się przyjemnością, a nie obowiązkiem

W tej klasie nie zabraknie śmiechu, kolorów i kreatywnych pomysłów, bo nauka tutaj to nie tylko książki i zeszyty – to prawdziwe życie, pełne ruchu, dźwięku, światła i emocji.

A pani Jowita Kazakiewicz już dziś z niecierpliwością czeka, by poznać nowych, małych odkrywców – przyszłych pierwszoklasistów, z którymi będzie mogła razem się zachwycać światem, uczyć poprzez zabawę i codziennie odkrywać coś nowego

Brawo, klaso 4L! Wasza energia zainspirowała wszystkich!

Niech ta iskra nauki płonie dalej – w młodszych klasach, w nowych projektach i w sercach przyszłych uczniów.