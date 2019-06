Letni obóz w Syrokomlówce

vdu

W dniach od 10 do 21 czerwca w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli działa letni obóz „Promyki słońca“.

Uczniowie klas początkowych z dwóch grup „Sówki“ i „Latawce“ wesoło i treściwie spędzają czas wolny od zajęć. Codziennie udają się na edukacyjne wycieczki. Mija pierwszy tydzień obozu, a dzieci już zwiedziły Muzeum Pieniądza Banku Litewskiego, Muzeum Celne, Remizy strażackie. Obejrzały wesoły film animowany w Multikino. Uczęszczały na zajęcia edukacyjne w Pałacu Władców, Muzeum Dziedzictwa Kościelnego, Planetarium Uniwersytetu Wileńskiego. Dzieci są ciekawe wszystkiego, dlatego to jeszcze nie koniec atrakcji! Czeka na nie wycieczka do Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz ciekawe i kolorowe „Eksperymenty chemiczne“. Mali obozowicze także wesoło i pomysłowo spędzają czas na pięknie odnowionym terytorium naszego gimnazjum z nauczycielami różnych przedmiotów, uczestnicząc w zajęciach i warsztatach z plastyki, technologii, florystyki, kulinarii, wychowania fizycznego. Mimo letnich upałów do gimnazjum zawitali kynolodzy z pieskiem o imieniu Goja, który szybko zaprzyjaźnił się ze wszystkimi dziećmi. Wspólnie spędzony w obozie czas dostarczy wielu pozytywnych emocji, nowych doświadczeń, a nad tym zawsze czuwają pilne nauczycielki naszego gimnazjum, pracujące w klasach początkowych.

