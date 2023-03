„Kupujcie, kupujcie, Kazie i Kaziuki, piernikowe serca hurtem i na sztuki…”

W jednym z pierwszych dni wiosny wiosennie zrobiło się również w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego. Nie tylko piernikowe serca, ale też inne cudeńka można było kupić na straganach, poustawianych w korytarzach gimnazjum. Ponieważ rola kształtowania kompetencji przedsiębiorczych w tej placówce edukacyjnej jest priorytetem, więc handel kwitł na całego… Stragany były tak „kaziukowe”, że mogły zawalczyć w konkursie marketingowym na najbardziej atrakcyjne miejsce handlowe.

Stoiska upiększono serduszkami, wileńskimi palmami, a półmiski i kosze z towarem ułożono na obrusach z motywami regionalnymi.

Wspaniała tradycja szkolnego jarmarku kaziukowego co roku przyciąga wielu gości. Uczniowie klas początkowych szczególnie czekają na dziadków, bo wiadomo, że dziadek i babcia mają najgrubsze portfele, więc da się zarobić na jarmarku. Nie tylko u wnuczka coś kupią, ale i zachcianki wnuka spełnią… Z tego właśnie powodu na Święto Babci dziadkowie przybyli w dniu jarmarku. Aby zyskać większą przychylność gości w perspektywie „handlowej”, przed jarmarkiem uczniowie zaprosili swoich dziadków na uroczysty koncert.

W holu szkolnym zrobiło się jaśniej i radośniej od ich uśmiechów. Wnuczek dla babci – to najmilsza istota pod słońcem. Kiedyś zabiegane, zapracowane, nie zawsze miały czas dla własnych dzieci. Teraz więc spłacają ten dług największą miłością do wnuków. W klasach dziadkowie z niecierpliwością oczekiwali na koncert, a potem ich oczy śledziły kochanego wnuczka… Po koncercie i poczęstunku dziadkowie i babcie stali się najlepszymi nabywcami na szkolnym jarmarku kaziukowym. Szczególnie cieszy, że nie tylko babcie są blisko swoich pociech, coraz więcej dziadków zagląda do szkoły, ciekawi się życiem wnuków. Na pewno takie spotkania

w murach gimnazjum sprzyjają tworzeniu rodzinnej atmosfery, poznaniu życia szkoły i jej tradycji, pozwalają poczuć się częścią społeczności.