„Kup uśmiech” – akcja harcerzy z Solecznik

Uśmiech ma w sobie siłę potężną, szczególnie uśmiech dzieci skrzywdzonych przez los, na których słabych barkach leży ciężar kłopotów życia codziennego.

Poprzez projekt „Kup uśmiech” harcerze z Solecznik zwracają się do Was, ludzi dobrej woli, o kupienie jednego beztroskiego dnia dla grupy dzieci z niezamożnych rodzin. Dwie godziny zabawy na batutach, obiad w restauracji, obejrzenie filmu w kinie 5D – to są atrakcje, których te dzieci doświadczą pierwszy, a może i ostatni raz w życiu.

Koszt wyjazdu dla jednego dziecka wynosi 25 euro.

Sprzedajemy więc dla Państwa piosenkę przygotowaną i nagraną w ramach projektu „Kup uśmiech” ze środków programu „Active Citizens”, z których też zostanie opłacona usługa transportowa dla uczestników wyjazdu.

Od Państwa hojnych i otwartych serc zależy, dla ilu dzieci kupimy uśmiechy.

Ofiary prosimy przelewać na konto LT394010051005313257 Bendrija „Europos inovacijos”, kod 175047513, w tytule przelewu wpisując: Auka projektui Nupirk šypseną.

Autor tekstu: Magda Michalska

Muzyka: Gabriela Mockutė, Jarosław Adamowicz

Wykonawcy: 8 SDH „Zodiak” i 7 SDH „Step”

Nagranie i montaż: Andrius Balionis