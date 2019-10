Krajoznawcze soboty uczniów Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

vdu

W zeszłą sobotę w klasie 3B startowała pierwsza wycieczka z cyklu „Krajoznawcze soboty”. Wszyscy chętni spotkali się przy dzwonnicy katedralnej, pomachali rodzicom na pożegnanie i wyruszyli na poznanie swego miasta. Tematem inauguracyjnym cyklu była kolebka miasta – okolice Wzgórza Giedymina.

Kazimierz Sokołowski: Nasza wycieczka zaczęła się obok dzwonnicy katedralnej. Pierwszym punktem była Wieża Giedymina. Dowiedzieliśmy się, że pierwsi osiedleńcy na tych terenach budowali swoje domy obok wody. Pani też powiedziała, że grube mury długo trzymają ciepło. Widzieliśmy budynek, gdzie kiedyś była jedyna polska księgarnia. Na zakończenie wycieczki poszliśmy do pizzerii, gdzie smacznie zjedliśmy pizzę.

Marianna Janowicz: Wczoraj byliśmy na wycieczce przy Wieży Giedymina. Weszliśmy na samo wzgórze. Ze Wzgórza Giedymina był piękny widok na miasto. Potem bawiliśmy się w Parku Bernardyńskim. Była bardzo dobra pogoda, w parku były drzewa, a na nich różnokolorowe liście. Po wycieczce poszliśmy do restauracji, gdzie wspólnie zjedliśmy pizzę.

Urszula Klimaszewska: W sobotę z kolegami z klasy i panią byłam na wycieczce na Wzgórzu Zamkowym. Wchodziliśmy na górę, gdzie stoi zamek. Pani mówiła, że kiedyś tutaj rosło dużo drzew, a potem je wyrąbano. Usłyszeliśmy również opowiadanie o tym, dlaczego kapłan Giedymina miał na imię Lizdejka: Pewien kapłan był wdowcem, a po raz drugi nie miał prawa się żenić. Po kilku latach od śmierci żony zakochał się. Ukrywali się z ukochaną od ludzi, bali się prześladowania. A gdy ukochana kapłana urodziła dziecko, to nie wiedzieli, jak to ukryć. Gdy dowiedzieli się, że przez las będzie jechał książę Giedymin, to umieścili dziecko w gnieździe na drzewie. Giedymin usłyszał płacz dziecka i kazał je zabrać do zamku. Wychował chłopca, a nazwał go Lizdejką, bo znalazł w gnieździe. Później Lizdejka został jego kapłanem.

W tym dniu bawiliśmy się również w parku. Widzieliśmy też dużo żołnierzy, zrobiliśmy wiele zdjęć. Następnie poszliśmy do pizzerii. Pizza była pyszna! Świetnie spędziłam tę sobotę, będę czekała na następne sobotnie spotkania.