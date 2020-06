Konkurs „Zostań w domu i daj przepis”

Uczniowie Gimnazjum im. Sz. Konarskiego podczas nauczania zdalnego aktywnie brali udział w wielu konkursach, które urozmaicały codzienność i pozwalały wykazać się twórczo.

Konkurs „Zostań w domu i dajprzepis”, w którym uczniowie gimnazjum bardzochętnie uczestniczyli, został zaproponowany przez program wsparcia systemu żywienia dzieci „ŻółtyTalerz”, stworzony przez Kulczyk Foundation. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu dania z 5 składników, wybranych z podanej wcześniej listy. Następnie trzeba było zrobić zdjęcie lub kolaż oraz opisać proces przygotowania dania.

To była wspaniała okazja, która pomogła uczniom Gimnazjumi m. Sz. Konarskiego razjeszcze zwrócić uwagę na to, co jedzą i podzielić się zdrowymi oraz łatwymi przepisami z innymi nastolatkami, bo wszyscy wiedzą, że zdrowy organizm lepiej stawi czoła bakteriom i wirusom.