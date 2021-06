Konkurs “Active Class” w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Kwarantanna zmieniła życie wielu z nas. Mieliśmy wiele wprowadzonych w nasze codzienne życie ograniczeń i zakazów. Szkoły przeszły na zdalne nauczanie i mogło się niemal wydawać, że nie będzie żadnych konkursów, zabaw, rozrywek pozalekcyjnych, bo przecież są ograniczenia. Natomiast dla Samorządu Uczniowskiego gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, pandemia nie stanowiła przeszkody w organizowaniu i realizowaniu konkursów online. Przeciwnie, jedynie zmotywowała do urozmaicenia codzienności przed komputerem. W taki sposób powstał pomysł na konkurs “Active Class”.

“Active Class” to konkurs, który polega na zebraniu jak największej średniej ilości kroków przez drużynę. Każdy uczestnik konkursu, czyli uczniowie i nauczyciele gimnazjum od 1 do 31 maja zbierali kroki za pomocą aplikacji #walk 15. Rywalizacja miała na celu motywować każdego uczestnika do spacerów, aktywności i spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu.

Opinia uczestnika: Siedziałem często w domu przed komputerem, rzadko wychodziłem na spacery, bo nie widziałem sensu przechadzek. Natomiast kiedy został ogłoszony konkurs na liczenie kroków, znalazłem motywację i zacząłem częściej wychodzić na spacery. Po miesiącu częstych spacerów nie mogę sobie wyobrazić teraz monotonnego siedzenia w domu. Nawet po zakończeniu konkursu, dla mnie konkurs się nie skończy. Zmienią się jedynie konkurenci. Będę chodzić i pobijać swoje własne rekordy!