Konferencja Ponarska w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

W ramach trwających na Litwie Uroczystości Ponarskich, organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska z okazji 81. rocznicy zakończenia zbrodni ponarskiej i dla upamiętnienia kapłanów niezłomnych, 26 września 2025 r. w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie odbyła się Konferencja Ponarska.

Na początek uroczystości program patriotyczny i tańce ludowe zaprezentował szkolny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”. Piosenki patriotyczne, wykonane z wielkim sercem, poruszyły zgromadzonych i wywołały u wielu gości łzy wzruszenia.

Następnie lektorzy przybliżyli sylwetki niezłomnych kapłanów – ks. Romualda Świrkowskiego, o. Władysława Całki i ks. diakona Augustyna Piórki. Odbyła się również prezentacja wystawy ponarskiej, projekcja filmu konkursowego oraz podsumowanie IV edycji Konkursu Ponarskiego. Jesteśmy dumni, że uczniowie naszego gimnazjum w tym roku zdobyli aż trzy pierwsze miejsca: Karolina Kotryna Moroz – I, Aleksander Albert Uždavinys – II, Greta Łabul – III. Gratulujemy!

W konferencji jako słuchacze uczestniczyli nie tylko nauczyciele, uczniowie i harcerze naszego gimnazjum, lecz także młodzież z pięciu szkół Wilna i Wileńszczyzny: Gimnazjum im. Szymona Konarskiego i Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach.

Dziękujemy ks. Mirosławowi Ulewiczowi, absolwentowi naszej szkoły, za obecność na konferencji i za udzielone wszystkim błogosławieństwo.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodzina Ponarska i jego prezes, pani Marii Wieloch, za zorganizowanie konferencji w naszym gimnazjum, za pielęgnowanie pamięci historycznej, duchowe świadectwo, edukację patriotyczną współczesnej młodzieży oraz wspólną refleksję nad znaczeniem pamięci w budowaniu tożsamości narodowej.