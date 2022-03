Koncert Cuore Piano Trio w Ratuszu w Wilnie

Podczas koncertu zagra jeden z najwybitniejszych polskich zespołów kameralnych młodego pokolenia – Cuore Piano Trio. W skład zespołu wchodzą: Zuzanna Budzyńska (skrzypce), Jadwiga Roguska (wiolonczela) i Szymon Ogryzek (fortepian). Podczas koncertu usłyszycie utwory wybitnych kompozytorów z Litwy i Polski – Stasysa Vainiūnasa oraz Artura Malawskiego:

Stasys Vainiūnas

1. Andante molto. Allegro moderato

2. Andante

3. Allegro con brio

Artur Malawski

1. Lento. Allegro moderato

2. Andante sostenuto

3. Scherzo. Allegro molto

4. Rondo. Vivace

Cuore Piano Trio powstało w 2017 roku z inicjatywy studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Wiedeńskiego Uniwersytetu Muzyki i Sztuki Teatralnej. Muzycy wchodzący w skład zespołu są stypendystami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Młoda Polska”. Mimo młodego wieku artyści wielokrotnie zdobywali czołowe miejsca na międzynarodowych festiwalach i konkursach, takich jak Quebec International Music Competition w Kanadzie, France Music Competition we Francji, International Chamber Music Competition „Artist of the Year” w Wielkiej Brytanii czy „Brilliant Talent Discovery Awards“ w Singapurze.

Cuore Piano Trio weźmie również udział w prestiżowym IX Międzynarodowym Konkursie dla Pianistów i Zespołów Kameralnych im. Statysa Vainiūnasa, który odbędzie się w dniach 26.04-02.05.

Organizatorzy: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, Ratusz w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie