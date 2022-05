„Kolorowy Tydzień” w Szkole-przedszkolu „Wilia”

W dniach 25-29 kwietnia wesoło, twórczo, ale przede wszystkim kolorowo było w Szkole – przedszkolu „Wilia”. W ramach „Kolorowego Tygodnia” inspiracją do zabaw i zajęć z dziećmi były kolory.

W poniedziałek przedszkole „zaczerwieniło się”. Dzieci obejrzały bajkę „Czerwony kapturek”, malowały czerwoną farbą, wykonywały serca z papieru. Kolor czerwony lubią wszyscy, więc wszyscy wspaniale się bawili.

„Masz zielone – mam, grasz w zielone – gram”. Taką zabawą rozpoczął się kolejny kolorowy dzień – tym razem zielony. Były zagadki, rozmowy o ekologii, naszej planecie i segregacji odpadów. Przedszkolaki wesoło bawiły się zielonymi balonami, mieszały farby, żeby otrzymać kolor zielony.

We środę królował kolor niebieski. W niebieskim dniu kropelka wody wprowadziła dzieci w wodny świat. Dzieci dowiedziały się, jak bardzo woda jest potrzebna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz to, że należy ją oszczędzać.

We czwartek miał miejsce różnobarwny dzień. W tym dniu dzieci zapoznały się ze zjawiskiem powstawania tęczy. A w Sali odbyło się podsumowanie tygodniowego projektu, była zabawa, a dzieci obdarowały się nawzajem kolorowymi, własnoręcznie wykonanymi kwiatami.

Piątek – dzień żółty. Tego dnia w przedszkolu było słonecznie i radośnie, bo poświęcony był Słońcu. Dzieci wykonywały słoneczka z bibuły, wstążek i talerzyków, budowały z żółtych klocków. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do spacerów. Żółty kolor dostarczył przedszkolakom pozytywnej energii.

W kolorowym tygodniu dzieci codziennie zakładały stroje w kolorze dnia. Czasami było to spore wyzwanie dla rodziców, ale efekt był godny podziwu. Należy dodać, że również dorośli dołączyli do zabawy i każdego starali się mieć przynajmniej jakiś element w odpowiednim kolorze. Mamy nadzieję, że kolorowy tydzień podobał się dzieciom. Kolejny tydzień z kolorami już za rok.