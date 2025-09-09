Kaja Tworogal mistrzynią Europy!

29 sierpnia. rozpoczęły się 19. Otwarte Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym wśród młodzieży. Mistrzostwa te odbywają się co roku w sierpniu we Francji w mieście Schiltigem.

W dniach 29-31 sierpnia odbyły się 2012 r. r. m.i 2014 r. r. m. Indywidualne zawody grupy wiekowej. W tym mistrzostwie wzięli udział wszyscy najsilniejsi gracze krajów europejskich.

Na Mistrzostwa udała się również Litewska mini-młodzieżowa drużyna, którą reprezentowali również wychowankowie Szkoły Sportowej w Niemenczynie z Filii w Mickunach: Kaja Tworogal, Karina Milto, Eva Halkovskite, Gabriela Gulbicka, Arsenij Kanaszkow, Daniel Tunkiewicz i trener Mark Waitonis.

Świetnie zagrała Kaja Tworogal, która została zwycięzcą tego turnieju. Oto wydarzenie historyczne. Jest pierwszą reprezentantką naszego kraju, która wygrała taki turniej. W meczu grupowym Kaja wygrała z Y. Boyer (Francja) 3;0, przegrał z L. Shianem (Ukraina) 1:3 tutaj była jedyna porażka Kaja w tym mistrzostwie, po czym wygrała przeciwko, I. Pastina (Rumunia ) 3:0, m Fortuny (Luksemburg) 3: 0, A. Müller (Francja) 3:0, B. Jan (Anglia) 3:0. 1/32 zwycięstwo nad K. Madesi (Grecja) 3:0, 1/16 kolejne zwycięstwo nad bardzo silnym K. kadar (Finlandia) 3:0, 1/8 zwycięstwo nad L. Shian (Ukraina) 3:0, z którym przegrał w meczu grupowym, półfinałowe zwycięstwo nad E. HU (Szwajcaria) 3:0 i pokonał Francuzkę Aveline Dirment Nunes 3: 2 w finale po zaciętej walce o tytuł mistrza grupy U11! za 5-6 miejsce przegrał z M. Wu (Szwajcaria) 0:3. Oto fantastyczna kontynuacja.

Chociaż wyniki innych młodych sportowców były nieco skromniejsze, dla wielu był to pierwszy międzynarodowy wyścig tego poziomu – ważne doświadczenie na przyszłość i wiele dobrych emocji.

Dziękujemy dyrektorowi Szkoły Sportowej w Niemenczynie, Robertowi Komorowskiemu, za możliwość udziału w tych mistrzostwach Europy mnie i dzieciom.

Podczas mistrzostw Kaja otrzymała zaproszenie do udziału w turnieju Stiga Masters Minimes w Belgii, w którym weźmie udział czternaście osób urodzonych w 2014 roku – najlepszych młodych tenisistów stołowych Europy.