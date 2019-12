Jasełka w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

vdu

We czwartek 19 grudnia w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie odbyły się Jasełka bożonarodzeniowe.

Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności. Piękny śpiew pastorałek i piosenek świątecznych uświadomił wszystkim i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, nauczycieli i zaproszonych gości.

Po zakończonym spektaklu głos zabrała pani dyrektor Ewelina Sołowjowa, która podziękowała dla wszystkich za piękny występ, a także złożyła świąteczne życzenia przybyłym na uroczystość gościom, rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Do życzeń dołączyła się także pani Teresa Sołowjowa radna samorządu rejonu trockiego, życząc, abyśmy żyli wiarą i innym dawali przykład chrześcijańskiej postawy.

Szkoła do świąt szykowała się kilka tygodni. Aktorzy mieli intensywne próby. Cała społeczność, od najmłodszych do najstarszych, przyczyniła się do dekorowania okien, drzwi, korytarzy. W ostatnie dni przed Jasełkami wszyscy zajęli się wypiekami. Aktywny udział w szykowaniu się do świątecznego popołudnia wzięli też rodzice. Wspólnie z nauczycielami i dziećmi przyczynili się do szykowania słodkiego stołu. Babcie i mamusie naszykowały tyle smakołyków, że „łamał się” stół. Rodzice przyszykowali także niespodziankę: ogromny tort.

Po części artystycznej cała społeczność gimnazjum łamała się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Potem wszyscy przystąpili do delektowania się smakołykami. To było prawdziwe rodzinne święto.