Impreza zdrowotna w Kolonii Wileńskiej

Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej jest placówką, która promuje zdrowy styl życia.

Aby zachęcić dzieci do zdrowego odżywiania, została zorganizowana impreza zdrowotna pod hasłem „Wszyscy mamy zdrowe minki, bo zjadamy witaminki!“ Celem imprezy było uświadomienie dzieciom potrzeby zjadania owoców i warzyw. Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny, w którym wykazali się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Przedstawili produkty, które należy spożywać, aby być zdrowym. Zachęcali również jeden drugiego do przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz w humorystyczny sposób przedstawili scenkę do utworu Juliana Tuwima „Rzepka”.

Było kolorowo, pachnąco, pysznie, ale przede wszystkim zdrowo. Potem nastąpił najprzyjemniejszy moment naszego święta – zjedliśmy wszystko, co było zdrowe. Dzień skończyliśmy w podniosłym nastroju:

A my chcemy jeść warzywa!

A my chcemy zdrowo żyć!

Bo w warzywach – witaminy!

Bo w warzywach – siła tkwi!