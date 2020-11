Goście z Torunia – na zdalnej lekcji w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Obecnie, w czasie pandemii, kiedy granice są zamknięte, doskonałym rozwiązaniem są spotkania w przestrzeni wirtualnej. W ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”, na lekcji zdalnej o turystyce i odżywianiu gościliśmy Panią Renatę Kalembę z Torunia ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907.

Temat lekcji brzmiał następująco: ,,Iran, o kulturze polskiej i śladach polskości w Iranie”. Na początku nie myślałam, że mnie to zaciekawi, ale byłam mile zaskoczona, ponieważ dowiedziałam się naprawdę wielu ciekawych i zaskakujących faktów o Iranie. Pani opowiadała z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem. To wystąpienie wywarło na mnie wielkie wrażenie, że marzy mi się podróż do Iranu. Mam nadzieję, że kiedyś zrealizuję taki wyjazd.

