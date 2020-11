Gimnazjum J. I. Kraszewskiego uczciło 11 listopada

Wspólne obchody Dnia Niepodległości są jedną z wielu inicjatyw, które szkoły partnerskie realizują w ramach projektu „Szkoła 6.0”. Projekt zachęca do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. Udział w projekcie to okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.