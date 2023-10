Gimnazjum im. Władysława Syrokomli: 200. rocznica urodzin patrona

29 września społeczność Gimnazjum im. Władysława Syrokomli uroczyście uczciła 200. rocznicę urodzin Patrona szkoły. Zostały wystawione aż 2 widowiska poetycko-muzyczne. W uroczystościach wystąpili zwycięzcy szkolnego konkursu recytatorskiego „Lirnik wioskowy – Władysław Syrokomla”. Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka“, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni Stanisława Moniuszki do słów Syrokomli – „Prząśniczka” i „Po nocnej rosie”, jak też dwie XIX-wieczne ludowe piosenki – „Ostatni mazur” i „Ułani, ułani”. Uroku i wdzięku występom dodały piękne ułańskie stroje zespołu. Ciekawostką na imprezie były recytacje w języku litewskim: uczniowie klasy 12 recytowali fragment poematu „Urodzony Jan Dęboróg” (tłum. Kornelijus Platelis), a uczniowie klasy 5 – wiersz „Wiosna” (tłum. Karoliny Słotwińskiej, m.in. absolwentki naszego gimnazjum). Natomiast najaktywniejsi byli uczniowie klasy 8b: jedni przedstawili inscenizację gawędy „Przyszła kryska na Matyska”, drudzy zinterpretowali poezję Syrokomli w bardziej współczesny sposób, bo przedstawili gawędę „Pająk” w stylu rap. Uczniowie tej klasy ogarnęli też prowadzenie imprezy i prezentację życiorysu poety.

Przez cały wrzesień podczas lekcji języka polskiego uczniowie czytali, analizowali wybrane utwory Poety, próbowali przekazać opisane sytuacje liryczne, jak też swoje emocje i zrozumienie treści na papier, z czego powstała wystawa ilustracji do utworów Władysława Syrokomli „Co umiem nakreślić” (m.in. 21 prac plastycznych zostało wysłanych na konkurs do Polski do Zespołu Szkół im. Władysława Syrokomli w Michałowie) oraz wystawa prac kaligraficznych „Jakie rozkosze! Umieć wypisać słowo po słowie!”. W holu na parterze ukazały się też okazyjne prace uczniów z szkolnego laboratorium innowacyjnego FabLab oraz wystawa robótek ręcznych „Zakładki do książek Władysława Syrokomli”.

W holu na piętrze od 29 września można również obejrzeć wędrowną wystawę, upamiętniającą 200-lecie Władysława Syrokomli, przygotowaną przez pracowników Muzeum Władysława Syrokomli. Na wystawę złożyło się 5 barwnych stoisk, obejmujących następujące tematy: „Borejkowszczyzna”, „W kręgu rodziny”, „Twórczość Syrokomli”, „Przyjaciele poety” i „Mapa podróży”.

Ogromne brawa i podziękowania wszystkim artystom i nauczycielom, którzy przygotowali wspaniałe święto Patrona gimnazjum!