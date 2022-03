Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprasza rodziców kandydatów do grupy przygotowawczej, przyszłych pierwszoklasistów oraz chętnych do dołączenia do klas 2–8 oraz I-IV gimnazjalnych na Dzień Otwartych Drzwi, który rozpocznie się 9 marca (środa) 2022 r. o godz. 18.00 na platformie Teams.