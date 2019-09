Gimnazjum im. Szymona Konarskiego – w sztafecie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

vdu

W dniach 13 – 15 września 2019 r. młodzież z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego wraz z uczniami z Mickun, Turgiel i Solecznik wzięła udział w trzeciej Ogólnopolskiej Młodzieżowej Sztafecie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowkie – Wydminy oraz w imprezach towarzyszących.

Uczniowie wrócili nie tylko zachwyceni pięknem Mazur, ale i pełni pozytywnych wrażeń. W trakcie pobytu mieli mnóstwo atrakcji, ale sporo czasu poświęcili również na poznawanie historii oraz piękna architektury. Mieliśmy możliwość zobaczenia największego zabytku na Mazurach Twierdzy Boyen, Wilczego Szańca – wojennej kwatery Adolfa Hitlera, wysłuchania koncertu organowego w bazylice w Świętej Lipce. Podczas rejsu statkiem podziwialiśmy niezmierzone mazurskie jeziora oraz urocze wyspy z mnóstwem ptactwa. Wspólne chwile spędzone z młodzieżą z Polski przy ognisku czy podczas sztafety pozwoliły uczniom bliżej poznać siebie oraz nawiązać nowe przyjaźnie.

Podstawowym jednak elementem było pogłębianie wiedzy z najnowszej historii Polski. Młodzież nie tylko na Litwie, ale i w Polsce nie zawsze pamięta, że na Polskę napadło dwóch agresorów, a nie jeden, to jest bardzo ważne szczególnie w roku 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Podczas pikniku historycznego wysłuchaliśmy wykładu historyczny – prof. dr hab. Romualda Szeremietiewa o znaczeniu walki Niezłomnych dla przyszłości Polski oraz treścią swej książki „Komendant Bury” podzielił się autor Michał Ostapiuk. Dla młodzieży z Wileńszczyzny szczególnie ważne było, że opisywany w książce Romuald Rajs (Bury) dowodził 3. Brygadą Wileńską Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Co chwila były wspominane nazwy miejscowości na Wileńszczyźnie, miejsca, gdzie toczyły się walki, wydarzenia, o których my nie zawsze pamiętamy…

Trasa sztafety biegła od miejsca pierwszego pochówku poległych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poprzez miejsce największej bitwy podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach obok Panteonu Żołnierzy Wyklętych. Meta znalazła się w Wydminach, gdzie został w 2014 roku odsłonięty pomnik Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.

W sztafecie wzięło udział 19 drużyn, nie było tam przegranych, wszystkie drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe medale za udział, największą jednak wartością pozostanie zdobyta wiedza o bohaterach.

Za świetną logistykę sztafety chcielibyśmy podziękować władzom gmin Wydminy oraz Świetajno, a organizatorom wydarzenia prezesowi Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” Bogdanowi Skibie oraz Ewie Rożenko i Mariuszowi Rożenko ze Związku Stowarzyszeń „Sztafeta Pokoleń jesteśmy niezmiernie wdzięczni nie tylko za zaproszenie, ale za stałą opiekę oraz troskę nad nami.