Gimnazjum im. Sz.Konarskiego: rozpoczęliśmy realizację projektu „Szlakiem zesłańców”

W dniach 21-22 września młodzież z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odwiedziła Białystok i tym samym rozpoczęła realizację projektu pt. „Szlakiem zesłańców”, którego celem jest zdobywanie przez uczniów wiedzy o zesłaniach jako części historii Polski, a także wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Koordynatorami projektu są polonistka Alicja Rosowska oraz nauczycielka techniki Bożena Ambrozevičienė.

Pierwszym przystankiem był pobyt w Archiwum Państwowym w Białymstoku, gdzie uczniowie wysłuchali wykładu o powstaniu styczniowym, dowiedzieli się, co oznacza oraz czym była katorga i zesłanie oraz poznali losy zesłańców i to, co robili oni na zesłaniu. Następnie wzięli udział w lekcji archiwalnej, w czasie której poznali historię powstania Archiwum Państwowego w Białymstoku, uzyskali również wiedzę dotyczącą przechowywanej w Archiwum dokumentacji oraz zasad jej udostępniania. Zwieńczeniem pierwszego dnia projektu był seans filmowy pt. „Raport Pileckiego“ inspirowany wydarzeniami z życia rotmistrza Witolda Pileckiego. Była to okazja na nowo odkryć i przypomnieć poruszającą historię życia jednego z największych polskich bohaterów.

Kulminacyjnym punktem dwudniowego pobytu stała się lekcja z przewodnikiem w Muzeum Pamięci Sybiru, podczas której uczestnicy projektu poznali historie ludzi rzuconych w otchłań rozciągniętą od Uralu po Ocean Spokojny, gdzie ludzkie okrucieństwo mieszało się z siłą przetrwania.

O udziale w projekcie wypowiedzieli się sami uczniowie:

Udział w projekcie oraz pobyt w Białymstoku był niezapomnianym doświadczeniem. Bardzo cenię sobie możliwość wyjazdu do Polski i poznania jej bogatej historii. Z całego pobytu najbardziej zapadł mi w pamieć film „Raport Pileckiego“. Historia życia rotmistrza mną wstrząsnęła… Podobały mi się zajęcia w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Po raz pierwszy miałem okazję poznać, na czym polega praca archiwisty. Bardzo mnie poruszyły pamiątki przedstawione w Muzeum Pamięci Sybiru. Musimy pamiętać o dramatycznych wydarzeniach tamtych czasów i poświęceniu wielu ludzi.

Norbert Gurkšnis klasa IIa

Pobyt w Białymstoku był bardzo atrakcyjny. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Ogromne wrażenie wywarło na mnie Muzeum Pamięci Sybiru. Dowiedziałam się wiele o życiu ludzi po osiedleniu na Syberii. Pobyt w Archiwum uważam za interesujący. Dowiedzieliśmy się o przechowywanej w Archiwum dokumentacji oraz zasadach jej udostępniania. Mieliśmy możliwość wejść do magazynów archiwalnych i zobaczyć ogromne regały, które mieszczą duże ilości dokumentów.

Maria Wierbiel klasa IIa

Pobyt w Białymstoku w ramach realizacji projektu ,,Szlakiem zesłańców” był owocny i bardzo emocjonujący. Dużo dowiedziałam się o dziejach archiwów i pracy archiwisty. Pobyt w Muzeum Pamięci Sybiru skłonił mnie do zastanowienia się na temat życia w dzisiejszych czasach oraz jakie okrutne i przerażające były losy wielu ludzi. Białystok jest pięknym i ciekawym miastem, które polecam odwiedzić.

Estera Vaznė klasa IIa

Dwa dni, które spędziłam w Białymstoku, biorąc udział w projekcie „Szlakiem zesłańców”, były wspaniałym przeżyciem. Poszerzyłam swoją wiedzę z historii. Ogromne wrażenie sprawiły na mnie zbiory w Archiwum Państwowum w Białymstoku. Muzeum Pamięci Sybiru – to miejsce, które poruszyło mnie do głębi serca. Poznałam historie wielu Polaków zesłanych na Syberię, dowiedziałam się o warunkach ich życia, o rozłące z najbliższymi.

Kamila Kowger klasa IIa

Wyjazd do Białegostoku był dosyć wyczerpujący, ale też i pełen wrażeń. Tematy były poruszające i trudne. Zdobyłam dużo wiedzy oraz informacji, które muszę sobie poukładać w głowie i uporządkować. Uświadomiłam sobie, że niepodległość ma swoją cenę i kosztuje wiele ofiar.

Monika Kodz klasa IIa

Wyjazd edukacyjno-krajoznawczy stał się możliwy dzięki projektowi „Żywa lekcja historii z Odra-Niemen”, dofinansowanemu w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Organizatorem zadania jest Stowarzyszenie Odra Niemen. Dziękujemy za wsparcie!