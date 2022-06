Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego zwiedza Estonię

16-17 czerwca uczniowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego pod opieką Reginy Paszuty, Wandy Andruszaniec, Pawła Mechovičiusa wyruszyli w podróż edukacyjną do Estonii.

Pierwszym miastem, które zwiedzili był Tallinn, jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Europy. Spacerowali Długą i Krótką Nogą, weszli na tarasy widokowe Górnego Tallinna i stamtąd podziwiali panoramę Dolnego Miasta. Wieczór spędzili nad morzem, gdzie niektórzy śmiałkowie weszli do wody. Był to najlepszy czas na zwiedzanie tego uroczego miasta, gdyż jest to okres białych nocy.

Następnego dnia udali się do miasta studentów, Tartu. Jest to drugie pod względem wielkości miasto w Estonii. Zwiedzili tam słynne Centrum Nauki AHHAA, które jest największe w krajach bałtyckich. Niesamowite wrażenie wywarły na uczniach różne przyrządy, obiekty tłumaczące zasady fizyki i innych nauk w sposób interaktywny.