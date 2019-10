Erasmus+: Spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich w Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie

vdu

W dniach 7-9 października w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyło się spotkanie projektowe szkół partnerskich, biorących udział w realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+ „Stop Dropout, Stop Tear Drops”.

Społeczność gimnazjum gościła nauczycieli z partnerskich szkół Mevlana Technical and Vocational Anatolian High School (Stambul, Turcja), Srednja strukovna skola (Varaždin, Chorwacja) oraz Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapeszt, Węgry).

Spotkanie robocze koordynatorów ze szkół partnerskich miało na celu podsumowanie osiągnięć, sukcesów i porażek za pierwszy rok projektu oraz doprecyzowanie planu działań na kolejny rok.

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem nauczyciel metodyk języka angielskiego Joanna Markowska przeprowadziła dla gości szkolenia „Using ICT in Teaching, Learning and Evaluation”.

Partnerzy projektu, pełni pozytywnej energii oraz motywacji, wrócili do pracy, by kontynuować zaplanowane działania i przygotowywać się do kolejnego spotkania uczniów i nauczycieli w Budapeszcie.