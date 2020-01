Dzisiaj Babciom i Dziadkom kochanym zaśpiewamy…

vdu

Co roku w mroźnym styczniu, pokonując zaśnieżone ulice i własne dolegliwości, Babcie i Dziadkowie licznie przybywają na zaproszenie wnuków do Gimnazjum im. Wł.Syrokomli. Choć zima w tym roku zawiodła wnuczęta, Babcie i Dziadkowie nie zawiedli. Już po raz czwarty wielka bezinteresowna miłość przywiodła ich w szkolne mury, w których wnuki złożyli życzenia swoim najukochańszym osobom.

23 stycznia klasa 4b Gimnazjum im.Wł.Syrokomli gościła w progach swojej pracowni niezwykłych gości – Babcie i Dziadków. Uczniowie zaprezentowali piękny program artystyczny przygotowany pod kierownictwem Pani Łucji Godwod, podczas którego przedstawili codzienność Babć i Dziadków.

Młodzi muzycy zaprezentowali swe talenty grając na instrumentach muzycznych. Nie zabrakło też miejsca na tradycyjne w tym okresie wspólne kolędowanie. Wychowywani w duchu szacunku do tradycji, uczniowie zaprezentowali również pieśni patriotyczne. Na koniec tego wyjątkowego dnia wnuki wręczyły własnoręcznie wykonane kwiatki oraz zaprosiły swoich gości do wspólnego poczęstunku. Wesołe zabawy wprawiły każdego w świetny humor. Uradowani Seniorzy podziękowali Pani Łucji i wnukom za to wspaniałe święto!

Wszystkim Babciom i Dziadkom ślemy najlepsze życzenia! Niech Wam nigdy nigdy nie zabraknie miłości, którą tak hojnie obdarzacie wnuczęta!