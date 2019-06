Dziewiąty dzień w obozie letnim w szkole im. Szymona Konarskiego

vdu

Kolejny dzień w obozie letnim w szkole im. Szymona Konarskiego minął pod hasłem ” Kto nie pracuje, ten nie je”. W tym celu udaliśmy sie do wsi Pamerkis, do zagrody ” GRIKUTIS”, gdzie dzieci poznały tajemnice uprawy gryki. Żeby skosztować placków gryczanych, musiały same wymłócić snopki, przesiać ziarna, zmielić je i wreszce przesiać mąkę. Dopiero wtedy można było zamieszać ciasto na placki, dodając jajko KACZE i pani Laima, gospodyni zagrody, wypiekła placki na ogniu w prawdziwym piecu. Dzieci chętnie próbowały placki z domową konfiturą. Gospodyni częstowała też nas zupą szczawiową, szczawiu także musielismy nazbierać sami. Dzisiejszy dzień był ciekawy, pożyteczny, wesoły, pracowity……. I SMACZNY