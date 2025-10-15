Dzień Zdrowia Psychicznego w Liceum im. Adama Mickiewicza – małe przystanki, ważne przesłanie

13 października w Liceum Adama Mickiewicza w Wilnie po raz pierwszy odbył się Dzień Zdrowia Psychicznego. Szkolne korytarze zamieniły się w trasę „przystanków dobrostanu”, a uczniowie i nauczyciele mogli zatrzymać się na moment, by zadbać o siebie.

Organizatorkami wydarzenia były szkolne psycholożki — Agnieszka Ogar i Ewa Giliauskienė wraz z innymi specjalistami, którzy przygotowali inspirującą przestrzeń do refleksji, odpoczynku i zabawy. Jak się okazało, przystanki nie są zarezerwowane tylko dla autobusów — mogą też prowadzić do lepszego samopoczucia.

Przystanki dobrostanu dla uczniów

Uczniowie mieli okazję odwiedzić różnorodne punkty tematyczne, każdy poświęcony innemu aspektowi dbania o zdrowie psychiczne:

„Ruch to zdrowie” – energiczny przystanek z muzyką i ćwiczeniami przypominał, że ruch to najlepszy sposób na zastrzyk endorfin.



– energiczny przystanek z muzyką i ćwiczeniami przypominał, że ruch to najlepszy sposób na zastrzyk endorfin. „Sztuka też pomaga” – wraz z arteterapeutką Martą Stankiewicz uczniowie odkrywali, że mazaki +wyobraźnia mogą być świetnym sposobem na wyrażanie emocji i budowanie spokoju wewnętrznego.



– wraz z arteterapeutką Martą Stankiewicz uczniowie odkrywali, że mazaki +wyobraźnia mogą być świetnym sposobem na wyrażanie emocji i budowanie spokoju wewnętrznego. „Jedzenie ma moc” – witaminowy bufet z jabłkami, marchewkami i mandarynkami dodawał energii, pokazując, że to, co jemy, ma wpływ nie tylko na ciało, ale i na nasz nastrój.



– witaminowy bufet z jabłkami, marchewkami i mandarynkami dodawał energii, pokazując, że to, co jemy, ma wpływ nie tylko na ciało, ale i na nasz nastrój. Otwarty gabinet psychologa – w przyjaznej atmosferze można było porozmawiać, rozejrzeć się w gabinecie, usiąść w fotelu i przekonać się, że proszenie o pomoc to coś zupełnie normalnego.



– w przyjaznej atmosferze można było porozmawiać, rozejrzeć się w gabinecie, usiąść w fotelu i przekonać się, że proszenie o pomoc to coś zupełnie normalnego. „Co pomaga mi poczuć się lepiej?” – na tablicy magnetycznej pojawiły się dziesiątki uczniowskich pomysłów: od słuchania muzyki i spacerów, po drzemkę po lekcji czy czas z przyjaciółmi.



– na tablicy magnetycznej pojawiły się dziesiątki uczniowskich pomysłów: od słuchania muzyki i spacerów, po drzemkę po lekcji czy czas z przyjaciółmi. „Co zamiast telefonu?” – planszówki i gry karciane przypomniały, że spotkania offline potrafią być równie ekscytujące, jak życie online.

– planszówki i gry karciane przypomniały, że spotkania offline potrafią być równie ekscytujące, jak życie online. Przystanek dla nauczycieli — w pokoju nauczycielskim powstał przystanek, na którym w czasie przerw pedagodzy mogli posłuchać klasycznej muzyki, przeczytać słowa wsparcia oraz omówić karty metaforyczne, które pomogły nazwać i zrozumieć ich aktualne emocje i potrzeby. To ważny przystanek, gdyż zdrowie psychiczne całej społeczności szkolnej zaczyna się również od tych, którzy codziennie wspierają innych.



Dodatkowo w całej szkole rozwieszono inspirujące cytaty o samoakceptacji, emocjach, granicach i proszeniu o wsparcie — by słowa dodawały siły w codzienności. Wydarzenie to nie odbyłoby się bez dużej ekipy pomocniczej, którą stanowiła cała klasa 6A z wychowawczynią Bożeną Nadzeras na czele.

Dbanie o siebie to nie luksus

Dzień Zdrowia Psychicznego w LAM pokazał, że troska o emocje może być naturalną częścią szkolnej codzienności — nie czymś odświętnym i wyjątkowym, ale czymś, co warto pielęgnować każdego dnia. Tego dnia dziesiątki uczniów zatrzymały się choć na chwilę. Może tylko na pięć minut, może na dłużej — ale każdy mały krok w stronę dobrostanu ma znaczenie. „