Dzień Rodziny i pożegnanie grupy „Smerfy” w Gimnazjum im. Wł. Syrokomli

29 maja 2019 roku w grupie „Smerfy” świętowaliśmy Dzień Rodziny połączony z zakończeniem grupy przygotowawczej. Bo choć trudno w to uwierzyć, rok szkolny dobiega końca, a nasze „Smerfy” od września będą już uczniami. Do tego wydarzenia przygotowania w grupie trwały ponad miesiąc. Brały udział w licznych próbach, śpiewały piosenki i trenowały kroki taneczne. Kiedy przyszedł dzień występów, dzieci od samego rana były bardzo podekscytowane. Dzieciaki dały popis swoich umiejętności i talentów.

Po przedstawieniu tańca nadszedł czas rozdania własnoręcznie wykonanych prezentów – serc dla Rodziców. Następnie każde dziecko otrzymało zeszyty i elegancki drewniany ołówek z imieniem. Rodzice i dzieci podziękowali również swoim Paniom za ten rok, za wspólne dni, podczas których razem odkrywaliśmy świat. Później czekał na nas słodki poczęstunek, który odbył się dzięki staraniom rodziców.

To był niesamowity dzień pełen wrażeń, wzruszeń i pięknych emocji.Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom za pomoc w organizacji tego wydarzenia, które, mam nadzieję, zapisze się w pamięci na długie lata. A dla Was drogie Dzieci dziękujemy za codzienny uśmiech i radość, za entuzjazm i spontaniczność, za to, że mogłyśmy codziennie czerpać od Was tyle energii i optymizmu. Trudno uwierzyć, że już niedługo przyjdzie się pożegnać, ale jedno wiem na pewno… Zarówno dzieci jak i rodzice zapiszą się w naszej pamięci na zawsze, jako wspaniali, pełni serdeczności ludzie. Za zdjęcia dziękujemy mamusi Kamili, pani Wiolecie Brzozowskiej.

