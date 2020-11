Dzień Pluszowego Misia w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Uczniowie obecnej klasy 5b ze swymi misiami odwiedzili online swą pierwszą Panią Łucję Godwod i jej wychowanków.

Z największym misiem przyszła nasza dzielna wychowawczyni Grażyna Berdešiūtė-Starynina.

Przez wiele lat co roku 25 listopada obchodziliśmy z Panią Łucją Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu naszą pracownię wypełniały pluszowe przytulanki. Poznaliśmy wiele wspaniałych książek, wierszy, piosenek i bajek o misiach. Bardzo lubiliśmy to święto, bo zawsze był to dzień pełen niespodzianek. Wiele pięknych wspomnień zabraliśmy ze sobą do starszych klas.

Dziś cieszymy się, że nasze młodsze koleżanki i koledzy kontynuują tę uroczą tradycję. Dziś już nowe misie wypełniają naszą byłą pracownię, by każdy mógł kogoś przytulić.

Życzymy wszystkim radosnego święta!